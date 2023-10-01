أسعار العملات اليوم الأحد 1-10-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 1-10-2023، تباينًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إذ استقر الدولار والريال والدرهم، وتباين باقي العملات بين الارتفاع والانخفاض.

وتنشر بوابة جريدة المال في التقرير التفصيلي أسعار صرف : «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي» بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.51 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.44 جنيه للشراء، و 37.57 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.72 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.32 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.46 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.42 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 32.39 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.30 جنيه للشراء، و 37.53 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.50 جنيه للشراء، و 37.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.42 جنيه للشراء، و 37.65 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 37.30 جنيه للشراء، و 37.53 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.14 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع، وفق أسعار .

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.51 جنيه للشراء، و 99.82 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.90 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 93.94 جنيه للشراء، و 100.07 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.28 جنيه للشراء، و 8.44 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.