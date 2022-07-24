أسعار العملات اليوم الأحد في نهاية التعاملات 24-7-2022

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وفي شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، في نهاية تعاملات اليوم، بحسب البنك المركزي المصري ومؤشرات التداول اللحظية عبر عدد من البنوك، ويقدم موقع “جريدة المال” خدمة يومية لقرائه بتحديث لأسعار العملات الأجنبية، مستعرضًا عملات: “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”، حيث ارتفعت أسعار 3 عملات بشكل طفيف.

أسعار العملات في البنوك المصرية

أظهرت مؤشرات التداول اللحظية بعدد البنوك، وصول أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري، إلى:

الدولار الأمريكى​ 18.88 للشراء، و18.96 للبيع.

اليورو 19.28 للشراء، و19.37 للبيع.

الجنيه الإسترليني ​22.67 للشراء، و22.77 للبيع.

الريال السعودى ​5.02 للشراء، و 5.04 للبيع.

الدرهم الإماراتى 5.14 للشراء، و5.16 للبيع.

الدينار الكويتي 61.50 جنيه للشراء، و61.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

أوضحت شاشات التداول بالبنك الأهلي المصري وصول سعر الدولار إلى 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

أما في بنك مصر فاستقر عند 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

في البنك التجاري الدولي 18.91 للشراء، و18.97 للبيع.

وسجل في البنك الأهلي القطري QNB سعر 18.89 للشراء و18.96 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل الدولار إلى 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

وصل اليورو في البنك الأهلي المصري إلى سعر 19.13 للشراء، و19.43 للبيع.

بلغ سعر اليورو في بنك مصر إلى 19.13 للشراء، و19.43 للبيع.

في البنك الأهلي القطري QNB انخفض اليورو إلى سعر 19.19 للشراء، و19.45 للبيع.

سجل اليورو بالبنك التجاري الدولي 19.15 للشراء، و19.45 للبيع.

في بنك بلوم مصر، انخفض اليورو إلى 19.11 للشراء، وارتفع سعر البيع إلى 19.45.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية

وصل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري إلى سعر 22.51 للشراء وارتفع سعر البيع إلى 22.85.

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، سعر 22.53 للشراء، و22.88 للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر إلى 22.51 للشراء و22.85 للبيع.

في البنك الأهلي القطري QNB وصل لـ22.56 للشراء، و22.88 للبيع.

في بنك بلوم مصر سجل سعر 22.48 للشراء، و22.88 للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

في البنك التجاري الدولي، وصل الريال السعودى إلى سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

في بنك مصر، حقق الريال السعودى سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

وصل الريال السعودى في البنك الأهلي القطري إلى 4.98 للشراء، و5.04 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل الريال السعودي إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

بلغ الدرهم الإماراتي سعر 5.13 للشراء، و5.15 للبيع بالبنك الأهلي المصري.

في بنك الكويت الوطني NBK، سجل سعر الدرهم الإماراتي 5.085 للشراء، و5.19 للبيع.

في بنك مصر، بلغ الدرهم الإماراتي 5.13 للشراء، و5.15 للبيع.

سجل الدرهم الإماراتى في البنك الأهلي القطري QNB 5.12 للشراء، و5.16 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل الدرهم الإماراتي إلى 5.13 للشراء، و5.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي 59.08 للشراء، و61.66 للبيع في البنك الأهلي المصري.

وصل الدينار الكويتي إلى 59.21 جنيه للشراء، و 61.66 للبيع ببنك مصر.

بلغ الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي سعر 59.64 للشراء، و61.79 للبيع.

حقق الدينار الكويتى في البنك الأهلي القطري QNB سعر 58.77 للشراء، و61.77 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل الدينار الكويتي إلى سعر 61.36 جنيه للشراء، و61.72 للبيع.