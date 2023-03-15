أسعار العملات اليوم الأبعاء 15-3-2023 ببداية التعاملات في مصر

حققت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.07 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.52 جنيه للشراء، و 37.66 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.52 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب
سعر الدولار في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 لليبع، بحسب أسعار العملات.
سعر اليورو في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 32.81 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.
بنك مصر: 32.84 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 32.95 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 32.80 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 37.25 جنيه للشراء، و 37.70 للبيع.
بنك مصر: 37.33 جنيه للشراء، و 37.64 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 37.41 جنيه للشراء، و 37.70 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.24 جنيه للشراء، و 37.57 للبيع، بحسب أسعار العملات.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع، بحسب
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و 100.91 للبيع.
بنك مصر: 96.95 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 95.79 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 96.95 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع، بحسب أسعار العملات.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.40 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.