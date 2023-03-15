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أسعار العملات اليوم الأبعاء 15-3-2023 ببداية التعاملات في مصر

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تباين أسعار العملات

أسعار العملات اليوم الأبعاء 15-3-2023 ببداية التعاملات في مصر
مايكل سمير

مايكل سمير

8:00 ص, الأربعاء, 15 مارس 23

حققت أسعار

العملات
اليوم الأربعاء 15-3-2023، في بداية التعاملات اليومية الصباحية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، تباينًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي، والدينار الكويتي»، استنادًا لمتوسط السعر في موقع البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك الحكومية والأجنبية والخاصة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.07 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.52 جنيه للشراء، و 37.66 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.52 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب

متوسط أسعار
العملات اليوم في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 لليبع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 32.81 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

بنك مصر: 32.84 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.95 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.80 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 37.25 جنيه للشراء، و 37.70 للبيع.

بنك مصر: 37.33 جنيه للشراء، و 37.64 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 37.41 جنيه للشراء، و 37.70 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.24 جنيه للشراء، و 37.57 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع، بحسب

أسعار
العملات اليوم.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و 100.91 للبيع.

بنك مصر: 96.95 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.79 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 96.95 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.40 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

مايكل سمير

مايكل سمير

8:00 ص, الأربعاء, 15 مارس 23