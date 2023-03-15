أسعار العملات اليوم الأبعاء 15-3-2023 ببداية التعاملات في مصر

حققت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 15-3-2023، في بداية التعاملات اليومية الصباحية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، تباينًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي، والدينار الكويتي»، استنادًا لمتوسط السعر في موقع البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك الحكومية والأجنبية والخاصة.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.07 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.52 جنيه للشراء، و 37.66 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.52 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب

سعر الدولار في البنوك المصرية

العملات اليوم في البنك المركزي.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 لليبع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 32.81 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

بنك مصر: 32.84 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.95 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.80 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 37.25 جنيه للشراء، و 37.70 للبيع.

بنك مصر: 37.33 جنيه للشراء، و 37.64 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 37.41 جنيه للشراء، و 37.70 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.24 جنيه للشراء، و 37.57 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع، بحسب

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

العملات اليوم.

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و 100.91 للبيع.

بنك مصر: 96.95 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.79 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 96.95 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.40 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.