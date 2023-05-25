أسعار العملات اليوم االخميس 25-5-2023 بنهاية عمليات التداول

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.28 جنيه للشراء، 100.63 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.13 جنيه للشراء، 38.26 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.08 جنيه للشراء، 33.20 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية: 97.01 جنيه للشراء، 100.68 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.38 جنيه للشراء، 100.35 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.68 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.39 جنيه للشراء، 100.35 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 37.92 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.91 جنيه للشراء، 38.21 للبيع.
بنك الإسكندرية: 38.04 جنيه للشراء، 38.33 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 38.04 جنيه للشراء، 38.28 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 33.05 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 32.92 جنيه للشراء، 33.18 للبيع.
بنك الإسكندرية: 33.05 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.
بنك مصر: 32.94 جنيه للشراء، 33.18 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار