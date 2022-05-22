أسعار العملات اليوم أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بنهاية التعاملات

شهدت مستويات أسعار العملات اليوم الأحد 22 مايو 2022 حالة من التباين بين الاستقرار والتراجع والارتفاع داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

نشر آخر التحديثات داخل بنك مصر وصول سعر صرف اليورو داخل بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 19.20 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

وبحسب آخر تعاملات على العملات العربية وصول سعر الريال السعودي إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه للشراء ، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

كما استقر سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.33 جنيه للشراء، و18.43 للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.18 جنيه للشراء، و19.20 للبيع.

وبلغت مستويات سعر سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري إلى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 24.02 جنيه للشراء، و24.23 للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

أظهر آخر التحديثات على سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري إلى 19.20 للشراء، و19.38 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 18.23 جنيه للشراء، و18.31 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.87 جنيه للشراء، و4.90 للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغت مستويات سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري على 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.20 جنيه للشراء، و19.38 للبيع، وبحسب اخر تحديث للعملات العربية وصل سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري إلى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 24.02 جنيه للشراء، و24.23 للبيع.