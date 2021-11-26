أسعار العملات اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

يقدم بنك مصر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع

حافظت أسعار العملات اليوم الجمعة 26 نوفمبر على مستويات البيع والشراء مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات المصرفية داخل شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية خلال الأجازة الأسبوعية للبنوك المصرية، ويقدم الموقع الإلكتروني لـ “المال” عبر التقرير التالي أسعار الدولار الأمريكي، والريال السعودي، واليورو، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

يقدم بنك مصر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، واليورو عند 18.01 جنيه للشراء، و18.22 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

ويقدم بنك قناة السويس سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، واليورو عند 18.08 جنيه للشراء، و18.31 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

بينما جاء سعر الريال السعودي داخل مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، في بنك CIB، واليورو عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

وفي نهاية التعاملات جاء سعر صرف العملات داخل بنك أبوظبي التجاري ليسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وبلغ سعر شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه 18.07 جنيه للشراء، و18.22 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وصل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

وسجل سعر اليورو عند 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، وكما جاء سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

وجاءت أسعار العملات داخل شبكة فروع ببنك الإسكندرية، ليكون سعر الدولار 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

وأظهر التقرير سعر اليورو عند 18.06 جنيه للشراء، 18.24 للبيع، وسعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.16 للشراء، و4.20 جنيه للبيع.