أسعار العملات الرقمية تهوي إثر قرار رفع الفائدة الأمريكية

هوت أسعار العملات الرقمية الرئيسية اليوم الخميس، بعد ساعات من إعلان البنك المركزي الأمريكي (مجلس الاحتياطي الفيدرالي) عن عزمه رفع أسعار الفائدة.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى عزوف المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر العالية، والتي تتضمن العملات الرقمية التي تتسم بتقلبات شديدة في أسعارها.

وخلال تعاملات اليوم تراجعت أسعار معظم العملات الرقمية، كما هوت القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة إلى 1.67 تريليون دولار.

ويبلغ عدد العملات الرقمية في الوقت الحالي 10304 عملة.

تراجع سعر بيتكوين

وتراجع سعر بيتكوين أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية بنسبة 4.66% إلى 36.56 ألف دولار.

كما انخفض سعر إيثيريوم ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 5.7% إلى 2480.91 دولار.

أسعار العملات الرقمية الأعلى ربحا

وتصدرت عملة Numeraire NMR جميع العملات الرقمية من حيث الربح اليومي بعد أن زادت بنسبة 22.9% إلى 26.53 دولار.

وفي المركز الثاني حلت عملة Kyber Network KNC بعد أن ربحت 8.85% وسجلت 1.82 دولار.

وارتفعت عملة Synthetix SNX لتصبح ثالث أكثر العملات الرقمية ربحا بزيادة 2.46% عند 4.85 دولار.

أسعار العملات الرقمية الأكثر خسارة

وتصدرت عملة BitTorrent BTT العملا الرقمية الأكثر خسارة اليوم بعد أن هوت بنسبة 13.34% إلى 0.001902 دولار.

وفي المركز الثاني، نزلت عملة Skale SKL بنسبة 12.15% إلى 0.115733 دولار.

وتراجعت عملة Cosmos ATOM بنسبة 10.58% إلى 30.82 دولار، لتصبح ثالث اكثر العملات الرقمية خسارة.

رفع الفائدة الأمريكية

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي) الأمريكي، الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير، عند 0.25%.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي، بعد انتهاء اجتماعه الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، بدون تغيير عند 0.25%.

موعد رفع الفائدة

وبالأمس، قال المركزي الأمريكي في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية، إنه “من المرجح” رفع أسعار الفائدة في مارس القادم، مؤكدا خطة لإنهاء شراء السندات ومن ثم تقليل حيازاته فيها.

وتابع: “سيكون رفع المعدل المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية ملائما مع انتهاء برنامج مشتريات السندات”.

ويسعى البنك عبر تلك القرارات لمكافحة التضخم.