اقتصاد وأسواق

أسعار العملات الرقمية تهوي إثر قرار رفع الفائدة الأمريكية

عزوف جماعي عن الأصول عالية المخاطر
المال - خاص 7:39 م, الخميس, 27 يناير 22 7:39 م, الخميس, 27 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

هوت أسعار العملات الرقمية الرئيسية اليوم الخميس، بعد ساعات من إعلان البنك المركزي الأمريكي (مجلس الاحتياطي الفيدرالي) عن عزمه رفع أسعار الفائدة.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى عزوف المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر العالية، والتي تتضمن العملات الرقمية التي تتسم بتقلبات شديدة في أسعارها.

وخلال تعاملات اليوم تراجعت أسعار معظم العملات الرقمية، كما هوت القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة إلى 1.67 تريليون دولار.

ويبلغ عدد العملات الرقمية في الوقت الحالي 10304 عملة.

تراجع سعر بيتكوين

وتراجع سعر بيتكوين أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية بنسبة 4.66% إلى 36.56 ألف دولار.

اقرأ أيضا  «الجمارك» تحظر مبيت الحاويات مفتوحة بالموانئ بعد انتهاء أعمال الفحص والمعاينة

كما انخفض  سعر إيثيريوم ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 5.7% إلى 2480.91 دولار.

أسعار العملات الرقمية الأعلى ربحا

وتصدرت عملة Numeraire NMR جميع العملات الرقمية من حيث الربح اليومي بعد أن زادت بنسبة 22.9% إلى 26.53 دولار.

وفي المركز الثاني حلت عملة Kyber Network KNC بعد أن ربحت 8.85% وسجلت 1.82 دولار.

اقرأ أيضا  الغرفة التجارية في الإسكندرية: تطبيق الـACI نجح

وارتفعت عملة Synthetix SNX لتصبح ثالث أكثر العملات الرقمية ربحا بزيادة 2.46% عند 4.85 دولار.

أسعار العملات الرقمية الأكثر خسارة

وتصدرت عملة BitTorrent BTT العملا الرقمية الأكثر خسارة اليوم بعد أن هوت بنسبة 13.34% إلى 0.001902 دولار.

وفي المركز الثاني، نزلت عملة Skale SKL بنسبة 12.15% إلى 0.115733 دولار.

وتراجعت عملة Cosmos ATOM بنسبة 10.58% إلى 30.82 دولار، لتصبح ثالث اكثر العملات الرقمية خسارة.

رفع الفائدة الأمريكية

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي) الأمريكي، الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير، عند 0.25%.

اقرأ أيضا  نيفين جامع: إعداد دراسة متكاملة للارتقاء بصناعة السجاد وزيادة قدرته التنافسية

وأعلن البنك المركزي الأمريكي، بعد انتهاء اجتماعه الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، بدون تغيير عند 0.25%.

موعد رفع الفائدة

وبالأمس، قال المركزي الأمريكي في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية، إنه “من المرجح” رفع أسعار الفائدة في مارس القادم، مؤكدا خطة لإنهاء شراء السندات ومن ثم تقليل حيازاته فيها.

وتابع: “سيكون رفع المعدل المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية ملائما مع انتهاء برنامج مشتريات السندات”.

ويسعى البنك عبر تلك القرارات لمكافحة التضخم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر 27-1-2022 وانهيار عيار 21 بقوة

عمر سالم 6:42 م, الخميس, 27 يناير 22

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

السيد فؤاد 4:53 م, الخميس, 27 يناير 22

تشكيل لجنة لمتابعة سرعة التخلص من بضائع «المهمل» في المنافذ الجمركية

السيد فؤاد 2:51 م, الخميس, 27 يناير 22

ارتفاع الأرباح الصناعية في الصين بنسبة 34.3% في 2021

المال - خاص 2:22 م, الخميس, 27 يناير 22

دبي تغرم مؤسس أبراج 136 مليون دولار.. ونقفي يعترض

المال - خاص 1:05 م, الخميس, 27 يناير 22

نيفين جامع: إعداد دراسة متكاملة للارتقاء بصناعة السجاد وزيادة قدرته التنافسية

محمد ريحان 12:33 م, الخميس, 27 يناير 22