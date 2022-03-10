استثمار

أسعار العملات الرقمية تتراجع الخميس لتمحو مكاسب أمس

تراجعت العملات الرقمية بنحو 5.21%
أيمن عزام 7:27 م, الخميس, 10 مارس 22 7:27 م, الخميس, 10 مارس 22

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تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم، الخميس 10 مارس 2022؛ لتمحو مكاسب أمس بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بشأنها،وووقع الرئيس الأمريكي “جو بايدن” أمس الأربعاء أمرًا تنفيذيًا بشأن الرقابة الحكومية على العملة المشفرة، يحث الاحتياطي الفيدرالي على استكشاف ما إذا كان يجب على البنك المركزي طرح عملته الرقمية الخاصة.

وقالت “جانيت يلين” وزيرة الخزانة الأمريكية، إن الأمر التنفيذي لـ”بايدن” يدعو إلى نهج منسق وشامل لسياسة الأصول الرقمية، وأن ذلك سيدعم الابتكار المسؤول الذي يمكن أن ينتج عنه فوائد كبيرة للبلاد والمستهلكين والشركات.

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كما سيتناول النهج المخاطر المتعلقة بالتمويل غير المشروع وحماية المستهلكين والمستثمرين، ومنع التهديدات التي يتعرض لها النظام المالي والاقتصاد الأوسع نطاقًا.

أسعار العملات الرقمية

وتراجعت العملات الرقمية بنحو 5.21%، وسجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية مستويات 1.75 تريليون دولار.

وتتداول العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم “بيتكوين”  عند 39248.45 دولارًا، مسجلة خسائر بقيمة 6.51%

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وتراجع سعر عملة إيثريوم بنسبة 5.66% مسجلًا 2599.56 دولار.

وهبط سعر الريبل XRP بنحو 2.27% إلى مستويات 0.7347 دولار.

ونزلت تيرا لونا LUNA/USD بنحو 0.91% لتسجل مستويات 95.98 دولار.

وخسرت كاردانو Cardano بنسبة 4.32% لتسجل 0.8084 دولار.

وفقد سعر سولانا Solana بنسبة 6.49% إلى مستوى 82.95 دولار.

وخسرت بولكادوت Polkadot بنسبة 4.44% إلى مستويات 17.07 دولار.

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وهبطت دوج كوين DOGE/USD بنسبة 5.32% إلى مستويات 0.1165 دولار.

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بقلم أيمن عزام

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