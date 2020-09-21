أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الإثنين 21-9-2020

تستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 21-9-2020.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تباين أسعار العملات الأجنبية والعربية الرسمية أمام الجنيه، في ختام تعاملات اليوم.

ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من لبنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

وفيما يلي أسعار العملات الرسمية فى مصر اليوم وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري:

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه قليلًا في ختام تعاملات اليوم، ليسجل 15.668 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع مقابل 15.667 جنيه للشراء و15.796 جنيه للبيع أمس الأحد.

سعر اليورو

تراجع سعر اليورو الرسمي بنهاية التعاملات، ليسجل 18.475 جنيه للشراء و 18.637 جنيه للبيع، مقابل 18.545 جنيه للشراء و18.704 جنيه للبيع نهاية تعاملات أمس.

سعر الجنيه الإسترليني

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني الرسمي أمام الجنيه في ختام التعاملات، ليسجل 20.155 جنيه للشراء، و20.327 جنيه للبيع، مقابل 20.233 جنيه للشراء و20.407 جنيه للبيع بنهاية أمس.

سعر الريال السعودي

بالنسبة للعملات العربية، زاد سعر الريال السعودي طفيفًا أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل 4.177 جنيه للشراء و4.212 جنيه للبيع، مقابل 4.176 جنيه للشراء و4.11 جنيه للبيع بختام تعاملات الأحد.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي الرسمي في نهاية التعاملات اليوم، ليسجل 51.240 جنيه للشراء و51.687 جنيه للبيع، مقابل 51.251 جنيه للشراء و51.707 جنيه للبيع في نهاية تداولات الأمس.

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر شراء الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي في نهاية التعاملات عند 4.265 جنيه بينما سجل البيع 4.302 جنيه مقابل و4.301 جنيه أمس الأحد.