أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الأحد 20-9-2020

تستعرض بوابة “المال” أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية لدى البنك المركزي بنهاية تعاملات اليوم الأحد 20-9-2020.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ، تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية الرسمية أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم.

ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من قِبل البنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

وفيما يلي أسعار العملات الرسمية فى مصر اليوم وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري:

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه قليلًا في ختام تعاملات اليوم، ليسجل 15.667 جنيه للشراء و15.796 جنيه للبيع مقابل 15.679 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع الخميس الماضي.

سعر اليورو

ارتفع سعر اليورو الرسمي بنهاية التعاملات، ليسجل 18.545 جنيه للشراء و 18.704 جنيه للبيع، مقابل 18.495 جنيه للشراء و18.645 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الجنيه الإسترليني

صعد سعر الجنيه الإسترليني الرسمي أمام الجنيه في ختام التعاملات، ليسجل نحو 20.233 جنيه للشراء و20.407 جنيه للبيع، مقابل 20.201 جنيه للشراء و20.364 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الخميس.

سعر الريال السعودي

بالنسبة للعملات العربية، انخفض الريال السعودي طفيفًا أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الأحد، ليسجل 4.176 جنيه للشراء و4.211 جنيه للبيع، مقابل 4.180 جنيه للشراء و4.212 جنيه للبيع الخميس الماضي.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي الرسمي في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل 51.251 جنيه للشراء و51.707 جنيه للبيع، مقابل 51.265 جنيه للشراء و51.679 جنيه للبيع في نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

سعر الدرهم الإماراتي

هبط سعر شراء الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي في نهاية التعاملات ليسجل 4.265 جنيه للشراء و4.301 جنيه للبيع، مقابل 4.268 جنيه للشراء و4.302 جنيه للبيع الخميس الماضي.