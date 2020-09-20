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أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الأحد 20-9-2020

صعود الجنيه الإسترليني ليسجل نحو 20.233 جنيه للشراء
الحسينى حسن 4:30 م, الأحد, 20 سبتمبر 20 4:30 م, الأحد, 20 سبتمبر 20

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تستعرض بوابة “المال” أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية لدى البنك المركزي بنهاية تعاملات اليوم الأحد 20-9-2020.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ، تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية الرسمية أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم.

ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من قِبل البنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

وفيما يلي أسعار العملات الرسمية فى مصر اليوم وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري:

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سعر الدولار

تراجع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه قليلًا في ختام تعاملات اليوم، ليسجل 15.667 جنيه للشراء و15.796 جنيه للبيع مقابل 15.679 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع الخميس الماضي.

سعر اليورو

ارتفع سعر اليورو الرسمي بنهاية التعاملات، ليسجل 18.545 جنيه للشراء و 18.704 جنيه للبيع، مقابل 18.495 جنيه للشراء و18.645 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الجنيه الإسترليني

صعد سعر الجنيه الإسترليني الرسمي أمام الجنيه في ختام التعاملات، ليسجل نحو 20.233 جنيه للشراء و20.407 جنيه للبيع، مقابل 20.201 جنيه للشراء و20.364 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الخميس.

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أسعار العملات الرسمية

سعر الريال السعودي

بالنسبة للعملات العربية، انخفض الريال السعودي طفيفًا أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الأحد، ليسجل 4.176 جنيه للشراء و4.211 جنيه للبيع، مقابل 4.180 جنيه للشراء و4.212 جنيه للبيع الخميس الماضي.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي الرسمي في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل 51.251 جنيه للشراء و51.707 جنيه للبيع، مقابل 51.265 جنيه للشراء و51.679 جنيه للبيع في نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

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أسعار العملات الرسمية

سعر الدرهم الإماراتي

هبط سعر شراء الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي في نهاية التعاملات ليسجل 4.265 جنيه للشراء و4.301 جنيه للبيع، مقابل 4.268 جنيه للشراء و4.302 جنيه للبيع الخميس الماضي.

الجدول التالي يوضح أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري نهاية تعاملات اليوم 20-9-2020:

العملةشراءبيع
دولار أمريكى15.667615.7967
يورو18.545818.7049
جنيــه إسترليـنى20.233220.4078
دولار كنـدى11.863111.9636
كرون دانمركى2.49282.5142
كرون نرويجى1.72231.7372
كرون ســويدى1.78321.8060
فرنك سويسرى17.179417.3285
100 ين يابانى14.981515.1092
ريـــال سعـــودى4.17694.2116
دينــار كويتى51.251751.7077
درهم اماراتى4.26504.3010
دولار اســـترالى11.420111.5174
دينــار البحــرين41.542241.9289
ريـــال عمـــانى40.695241.1372
ريـــال قطــــرى4.30174.3398
دينـار اردنـى22.067122.3117
يوان صينى2.31392
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بقلم الحسينى حسن

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