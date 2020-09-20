أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الأحد 20-9-2020

تستعرض بوابة “المال” أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية لدى البنك المركزي بنهاية تعاملات اليوم الأحد 20-9-2020.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ، تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية الرسمية أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم.
ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من قِبل البنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.
وفيما يلي أسعار العملات الرسمية فى مصر اليوم وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري:
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه قليلًا في ختام تعاملات اليوم، ليسجل 15.667 جنيه للشراء و15.796 جنيه للبيع مقابل 15.679 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع الخميس الماضي.
سعر اليورو
ارتفع سعر اليورو الرسمي بنهاية التعاملات، ليسجل 18.545 جنيه للشراء و 18.704 جنيه للبيع، مقابل 18.495 جنيه للشراء و18.645 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الماضي.
سعر الجنيه الإسترليني
صعد سعر الجنيه الإسترليني الرسمي أمام الجنيه في ختام التعاملات، ليسجل نحو 20.233 جنيه للشراء و20.407 جنيه للبيع، مقابل 20.201 جنيه للشراء و20.364 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الخميس.
سعر الريال السعودي
بالنسبة للعملات العربية، انخفض الريال السعودي طفيفًا أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الأحد، ليسجل 4.176 جنيه للشراء و4.211 جنيه للبيع، مقابل 4.180 جنيه للشراء و4.212 جنيه للبيع الخميس الماضي.
سعر الدينار الكويتي
بلغ سعر الدينار الكويتي الرسمي في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل 51.251 جنيه للشراء و51.707 جنيه للبيع، مقابل 51.265 جنيه للشراء و51.679 جنيه للبيع في نهاية تداولات الأسبوع الماضي.
سعر الدرهم الإماراتي
هبط سعر شراء الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي في نهاية التعاملات ليسجل 4.265 جنيه للشراء و4.301 جنيه للبيع، مقابل 4.268 جنيه للشراء و4.302 جنيه للبيع الخميس الماضي.
الجدول التالي يوضح أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري نهاية تعاملات اليوم 20-9-2020:
العملة شراء بيع دولار أمريكى 15.6676 15.7967 يورو 18.5458 18.7049 جنيــه إسترليـنى 20.2332 20.4078 دولار كنـدى 11.8631 11.9636 كرون دانمركى 2.4928 2.5142 كرون نرويجى 1.7223 1.7372 كرون ســويدى 1.7832 1.8060 فرنك سويسرى 17.1794 17.3285 100 ين يابانى 14.9815 15.1092 ريـــال سعـــودى 4.1769 4.2116 دينــار كويتى 51.2517 51.7077 درهم اماراتى 4.2650 4.3010 دولار اســـترالى 11.4201 11.5174 دينــار البحــرين 41.5422 41.9289 ريـــال عمـــانى 40.6952 41.1372 ريـــال قطــــرى 4.3017 4.3398 دينـار اردنـى 22.0671 22.3117 يوان صينى 2.3139 2