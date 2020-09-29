أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الثلاثاء 29-9-2020

تستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29-9-2020.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تباين أسعار العملات الأجنبية الرسمية أمام الجنيه، في ختام تعاملات اليوم، وأنه بالنسبة للعملات العربية استقر الدرهم الإماراتي والريال السعودي عند نفس مستويات أمس، وتراجع الدينار الكويتي.

ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من لبنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

وفيما يلي أسعار العملات الرسمية فى مصر اليوم وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري:

سعر الدولار

استقر سعر بيع الدولار الرسمي أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء عند نفس مستويات أمس الإثنين، مسجلًا و15.824 جنيه، بينما ارتفع سراء الشراء طفيفًا ليصل إلى 15.6966 جنيه مقابل 15.6955 جنيه.

سعر اليورو

ارتفع سعر اليورو الرسمي بنهاية التعاملات، ليسجل 18.371 جنيه للشراء و18.525 جنيه للبيع، مقابل 18.319 جنيه للشراء و18.476 جنيه للبيع نهاية تعاملات الأمس.

سعر الجنيه الإسترليني

انخفضت سعر الجنيه الإسترليني الرسمي قليلًا أمام الجنيه في ختام التعاملات، ليسجل 20.188 جنيه للشراء، و20.361 جنيه للبيع، مقابل 20.253 جنيه للشراء و20.424 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس.

سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء عند نفس أسعار أمس، مسجلا 4.184 جنيه للشراء و4.219 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في مصر

سعر الدينار الكويتي

تراجع سعر الدينار الكويتي الرسمي في نهاية التعاملات اليوم، ليسجل 51.172 جنيه للشراء و51.690 جنيه للبيع، مقابل 51.185 جنيه للشراء و51.707 جنيه للبيع أمس الإثنين.

سعر الدرهم الإماراتي

استقر سعر بيع الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي في نهاية المعاملات عند نفس مستويات أمس، مسجلًا 4.308 جنيه للشراء و4.272 جنيه للبيع.

الجدول التالى يوضح أسعار العملات الرسمية فى البنك المركزي المصري فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29-9-2020: