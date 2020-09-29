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أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الثلاثاء 29-9-2020

استقرار الدرهم الإماراتي والريال السعودي عند نفس مستويات الإثنين وتراجع الدينار الكويتي
الحسينى حسن 4:37 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 4:37 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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تستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29-9-2020.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تباين أسعار العملات الأجنبية الرسمية أمام الجنيه، في ختام تعاملات اليوم، وأنه بالنسبة للعملات العربية استقر الدرهم الإماراتي والريال السعودي عند نفس مستويات أمس، وتراجع الدينار الكويتي.

ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من لبنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

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وفيما يلي أسعار العملات الرسمية فى مصر اليوم وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري:

سعر الدولار

استقر سعر بيع الدولار الرسمي أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء عند نفس مستويات أمس الإثنين، مسجلًا و15.824 جنيه، بينما ارتفع سراء الشراء طفيفًا ليصل إلى 15.6966 جنيه مقابل 15.6955 جنيه.

الدولار

سعر اليورو

ارتفع سعر اليورو الرسمي بنهاية التعاملات، ليسجل 18.371 جنيه للشراء و18.525 جنيه للبيع، مقابل 18.319 جنيه للشراء و18.476 جنيه للبيع نهاية تعاملات الأمس.

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سعر الجنيه الإسترليني

انخفضت سعر الجنيه الإسترليني الرسمي قليلًا أمام الجنيه في ختام التعاملات، ليسجل 20.188 جنيه للشراء، و20.361 جنيه للبيع، مقابل 20.253 جنيه للشراء و20.424 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس.

سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء عند نفس أسعار أمس، مسجلا 4.184 جنيه للشراء و4.219 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر
سعر الريال السعودي في مصر

سعر الدينار الكويتي

تراجع سعر الدينار الكويتي الرسمي في نهاية التعاملات اليوم، ليسجل 51.172 جنيه للشراء و51.690 جنيه للبيع، مقابل 51.185 جنيه للشراء و51.707 جنيه للبيع أمس الإثنين.

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سعر الدرهم الإماراتي

استقر سعر بيع الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي في نهاية المعاملات عند نفس مستويات أمس، مسجلًا 4.308 جنيه للشراء و4.272 جنيه للبيع.

الجدول التالى يوضح أسعار العملات الرسمية فى البنك المركزي المصري فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29-9-2020:

العملةشراءبيع
دولار أمريكى15.696615.8246
يورو18.371318.5259
جنيــه إسترليـنى20.188920.3616
دولار كنـدى11.733111.8324
كرون دانمركى2.46772.4879
كرون نرويجى1.66201.6763
كرون ســويدى1.74311.7581
فرنك سويسرى17.017117.1653
100 ين يابانى14.855714.9812
ريـــال سعـــودى4.18484.2191
دينــار كويتى51.172351.6909
درهم اماراتى4.27294.3086
دولار اســـترالى11.187011.2830
دينــار البحــرين41.616741.9618
ريـــال عمـــانى40.770341.2100
ريـــال قطــــرى4.30994.3474
دينـار اردنـى22.107922.3512
يوان صينى2.30242.3215
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بقلم الحسينى حسن

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