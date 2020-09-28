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أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الإثنين 28-9-2020

ارتفع سعر اليورو الرسمي نهاية التعاملات ليسجل 18.319 جنيه للشراء و 18.476 جنيه للبيع
الحسينى حسن 5:03 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20 5:03 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20

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تستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 28-9-2020.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تباين أسعار العملات العربية والأجنبية الرسمية أمام الجنيه، في ختام تعاملات اليوم.

ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من لبنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

وفيما يلي أسعار العملات الرسمية فى مصر اليوم وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري:

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سعر الدولار

تراجع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه طفيفًا في ختام تعاملات اليوم، ليسجل 15.695 جنيه للشراء و15.824 جنيه للبيع، مقابل 15.699 جنيه للشراء و15.825 جنيه للبيع أمس الأحد.

سعر اليورو

ارتفع سعر اليورو الرسمي بنهاية التعاملات، ليسجل 18.319 جنيه للشراء و 18.476 جنيه للبيع، مقابل 18.258 جنيه للشراء و18.411 جنيه للبيع نهاية تعاملات الأمس.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر الجنيه الإسترليني

صعد سعر الجنيه الإسترليني الرسمي أمام الجنيه في ختام التعاملات، ليسجل 20.253 جنيه للشراء، و20.424 جنيه للبيع، مقابل 20.009 جنيه للشراء و20.177 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس.

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سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي نسبيًا أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين مسجلا 4.184 جنيه للشراء و4.219 جنيه للبيع، مقابل 4.185 جنيه للشراء و4.219 جنيه للبيع أمس.

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سعر الدينار الكويتي

تراجع سعر شراء الدينار الكويتي الرسمي في نهاية التعاملات اليوم، ليسجل 51.185 جنيه مقابل 51.231 جنيه.

بينما ارتفع سعر بيع العملة الكويتية إلى 51.707 جنيه مقابل و51.657 جنيه في نهاية تعاملات الأحد.

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سعر الدرهم الإماراتي

استقر سعر بيع الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي في نهاية التعاملات، عند 4.308 جنيه، في حين تراجع سعر الشراء طفيفا ليسجل 4.272 جنيه مقابل 4.273 جنيه نهاية تعاملات الأحد.

الجدول التالى يوضح أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي المصري نهاية تعاملات اليوم الاثنين 28-9-2020:

العملةشراءبيع
دولار أمريكى15.695515.8246
يورو18.319818.4768
جنيــه إسترليـنى20.253420.4248
دولار كنـدى11.733211.8332
كرون دانمركى2.46062.4812
كرون نرويجى1.65731.6720
كرون ســويدى1.73121.7462
فرنك سويسرى16.946117.0873
100 ين يابانى14.891315.0167
ريـــال سعـــودى4.18464.2192
دينــار كويتى51.185351.7076
درهم اماراتى4.27264.3086
دولار اســـترالى11.095111.1896
دينــار البحــرين41.592842.0442
ريـــال عمـــانى40.767541.2099
ريـــال قطــــرى4.30964.3474
دينـار اردنـى22.106322.3511
يوان صينى2.30372.3226
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بقلم الحسينى حسن

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