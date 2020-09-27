أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الأحد 27-9-2020

تستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 27-9-2020.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تباين أسعار العملات العربية والأجنبية الرسمية أمام الجنيه، في ختام تعاملات اليوم.

ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من لبنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

وفيما يلي أسعار العملات الرسمية فى مصر اليوم وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري:

سعر الدولار

ارتفع سعر شراء الدولار الرسمي أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم، ليسجل 15.99 جنيه مقابل 15.696 جنيه الخميس الماضي، بينما تراجع سعر البيع طفيفا ليسجل 15.825 جنيه، مقابل 15.826 جنيه.

سعر اليورو

تراجع سعر اليورو الرسمي بنهاية التعاملات، ليسجل 18.258 جنيه للشراء و 18.411 جنيه للبيع، مقابل 18.274 جنيه للشراء و18.130 جنيه للبيع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

سعر الجنيه الإسترليني

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني الرسمي طفيفًا أمام الجنيه في ختام التعاملات، ليسجل 20.009 جنيه للشراء، و20.177 جنيه للبيع، مقابل 20.001 جنيه للشراء و20.174 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الخميس.

سعر الريال السعودي

بالنسبة للعملات العربية، استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الأحد عند نفس مستويات ختام تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلا 4.185 جنيه للشراء و4.219 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

ارتفع سعر شراء الدينار الكويتي الرسمي في نهاية التعاملات اليوم، ليسجل 51.231 جنيه مقابل 51.178 جنيه.

بينما تراجع سعر بيع العملة الكويتية إلى 51.657 جنيه مقابل و51.702 جنيه في نهاية تعاملات الخميس الماضي.

سعر الدرهم الإماراتي

استقر سعر شراء الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي في نهاية التعاملات، عند 4.273 جنيه، في حين تراجع سعر البيع طفيفا ليسجل 4.308 جنيه مقابل 4.309 جنيه نهاية الأسبوع الماضي.

الجدول التالى يوضح أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020: