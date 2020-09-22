أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الثلاثاء 22-9-2020

تستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 22-9-2020.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع أسعار العملات العربية الرسمية أمام الجنيه، في حين تباينت أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم.

ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من لبنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

وفيما يلي أسعار العملات الرسمية فى مصر اليوم وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري:

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه قليلًا في ختام تعاملات اليوم، ليسجل 15.694 جنيه للشراء و15.824 جنيه للبيع مقابل 15.668 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع أمس الإثنين.

سعر اليورو

تراجع سعر اليورو الرسمي بنهاية التعاملات، ليسجل 18.425 جنيه للشراء و 18.582 جنيه للبيع، مقابل 18.475 جنيه للشراء و18.637 جنيه للبيع نهاية تعاملات أمس.

سعر الجنيه الإسترليني

انخفض سعر الجنيه الإسترليني الرسمي أمام الجنيه في ختام التعاملات، ليسجل 20.069 جنيه للشراء، و20.240 جنيه للبيع، مقابل 20.155 جنيه للشراء و20.327 جنيه للبيع بنهاية أمس.

سعر الريال السعودي

بالنسبة للعملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي طفيفًا أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل 4.184 جنيه للشراء و4.219 جنيه للبيع، مقابل 4.177 جنيه للشراء و4.212 جنيه للبيع بختام تعاملات الإثنين.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي الرسمي في نهاية التعاملات اليوم، ليسجل 51.253 جنيه للشراء و51.776 جنيه للبيع، مقابل 51.240 جنيه للشراء و51.687 جنيه للبيع في نهاية تداولات الأمس.

سعر الدرهم الإماراتي

صعد سعر شراء الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي في نهاية التعاملات، ليسجل 4.272 جنيه للشراء و4.308 جنيه للبيع، مقابل 4.265 جنيه للشراء و4.302 جنيه للبيع.

الجدول التالى يوضح أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية الرسمي في البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 22-9-2020: