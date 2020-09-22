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أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الثلاثاء 22-9-2020

ارتفاع أسعار العملات العربية الرسمية أمام الجنيه
الحسينى حسن 4:40 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 4:40 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

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تستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 22-9-2020.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع أسعار العملات العربية الرسمية أمام الجنيه، في حين تباينت أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم.

ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من لبنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

وفيما يلي أسعار العملات الرسمية فى مصر اليوم وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري:

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سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه قليلًا في ختام تعاملات اليوم، ليسجل 15.694 جنيه للشراء و15.824 جنيه للبيع مقابل 15.668 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع أمس الإثنين.

أسعار العملات الأجنبية والتى من أبرزها الدولار الأمريكي

سعر اليورو

تراجع سعر اليورو الرسمي بنهاية التعاملات، ليسجل 18.425 جنيه للشراء و 18.582 جنيه للبيع، مقابل 18.475 جنيه للشراء و18.637 جنيه للبيع نهاية تعاملات أمس.

سعر الجنيه الإسترليني

انخفض سعر الجنيه الإسترليني الرسمي أمام الجنيه في ختام التعاملات، ليسجل 20.069 جنيه للشراء، و20.240 جنيه للبيع، مقابل 20.155 جنيه للشراء و20.327 جنيه للبيع بنهاية أمس.

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الجنيه الإسترليني من ضمن أهم أسعار العملات الأجنبية

سعر الريال السعودي

بالنسبة للعملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي طفيفًا أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل 4.184 جنيه للشراء و4.219 جنيه للبيع، مقابل 4.177 جنيه للشراء و4.212 جنيه للبيع بختام تعاملات الإثنين.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي الرسمي في نهاية التعاملات اليوم، ليسجل 51.253 جنيه للشراء و51.776 جنيه للبيع، مقابل 51.240 جنيه للشراء و51.687 جنيه للبيع في نهاية تداولات الأمس.

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سعر الدرهم الإماراتي

صعد سعر شراء الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي في نهاية التعاملات، ليسجل 4.272 جنيه للشراء و4.308 جنيه للبيع، مقابل 4.265 جنيه للشراء و4.302 جنيه للبيع.

الجدول التالى يوضح أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية الرسمي في البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 22-9-2020:

العملةشراءبيع
دولار أمريكى15.694915.8240
يورو18.425818.5821
جنيــه إسترليـنى20.069020.2404
دولار كنـدى11.782911.8834
كرون دانمركى2.47642.4969
كرون نرويجى1.68151.6959
كرون ســويدى1.77021.7854
فرنك سويسرى17.139717.2883
100 ين يابانى15.011815.1396
ريـــال سعـــودى4.18444.2190
دينــار كويتى51.253651.7766
درهم اماراتى4.27254.3084
دولار اســـترالى11.312911.4091
دينــار البحــرين41.616641.9645
ريـــال عمـــانى40.761641.1033
ريـــال قطــــرى4.30944.3472
دينـار اردنـى22.105422.3502
يوان صينى2.31592.3357
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بقلم الحسينى حسن

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