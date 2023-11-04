أسعار العملات الأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم السبت 4 نوفمبر 2023

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال، اليوم السبت، الموافق 4-11-2023، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.7500 ريال سعودى، وسعر اليورو 3.9819 ريال سعودى، والجنيه المصرى 0.12 ريال سعودى، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.60 ريال سعودى.

ووفقا لآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.7500 ريال سعودى.

وسجل اليورو نحو 3.9819 رريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.5651 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو 2.82 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.60 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.029 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 4.1979 ريال سعودي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.12 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0209 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9430 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.1340 ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7390 ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0302 ريال سعودي