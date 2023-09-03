أسعار العملات الأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم 3 سبتمبر 2023

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال اليوم الأحد الموافق 3-9-2022، حيث سجل سعر الدولار الأمريكى 3.7500 ريال سعودى، كما سجل 2 سعر اليورو 4.0521 ريال سعودى، وسجل سعر الجنيه مصرى 0.119237 ريال سعودى، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.54 ريال سعودى.

ووفقا لآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.7500 ريال سعودى.

وسجل اليورو نحو 4.0521 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.7160 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو 2.7709 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 4.6626 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.0282 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 4.2275 ريال سعودي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.119237 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0209 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9469 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.1536 ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7529 ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0302 ريال سعودي