أسعار العملات الأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم الأحد الموافق 6-8-2022، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 3.7500 ريال سعودي، كما سجل 2 سعر اليورو 4.1173ريال سعودي، وسجل سعر الجنيه المصري 0.119237 ريال سعودي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.54 ريال سعودي.

ووفقا لآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي نحو 3.7500 ريال سعودي.

وسجل اليورو نحو 4.1173 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.7854 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو 2.7709 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 4.6626 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.0282 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 4.2855 ريال سعودي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.119237 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0209 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9483 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.1892 ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7390 ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0302 ريال سعودي