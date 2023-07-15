أسعار العملات الأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم السبت 15 يوليو 2023

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم السبت الموافق 15-7-2023، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.7500 ريال سعودي، كما سجل سعر اليورو 4.2159 ريال سعودي، وسجل سعر الجنيه المصري 0.12 ريال سعودي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.60 ريال سعودي.

ووفقا لآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي نحو 3.7500 ريال سعودي.

وسجل اليورو نحو 4.1081 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.9194 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو 2.82 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.60 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.029 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 4.3602 ريال سعودي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.12 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0209 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9483 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.2489 ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7390ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0302 ريال سعودي