أسعار العملات الأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم الخميس 13 يوليو 2023

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال اليوم الخميس الموافق 13-7-2023، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.7500 ريال، كما سجل سعر اليورو 4.1704 ريال سعودى، وسجل سعر الجنيه المصري 0.12 ريال سعودي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.60 ريال.

ووفقا لآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي نحو 3.7500 ريال سعودي.

وسجل اليورو نحو 4.1704 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.8739 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو 2.82 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.60 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.029 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 3.7500 ريال سعودي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.12 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0209 سريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9483 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.2289 ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7403 ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0302 ريال سعودي