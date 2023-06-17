أسعار العملات الأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم السبت 17 يونيو 2023

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم السبت الموافق 17-6-2022، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 3.7500 ريال سعودي، كما سجل 2 سعر اليورو 4.0971 ريال سعودي، وسجل سعر الجنيه المصري 0.119237 ريال سعودي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.54 ريال سعودي.

ووفقا لآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي نحو 3.7500 ريال سعودي.

وسجل اليورو نحو 4.0971 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.8043 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو 2.7709 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 4.6626 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.0282 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 4.1949 ريال سعودي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.119237 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0210 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9469 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.2170 ريال سعودي.

وسجل الريال العماني حوالي 9.7403 ريال سعودي.

وسجل الريال القطري حوالي 1.0302 ريال سعودي.