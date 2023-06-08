أسعار العملات الأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم الخميس 8 يونيو 2023

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم الخميس الموافق 8-6-2023، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.7500 ريال سعودي، كما سجل سعر اليورو 4.0153 ريال سعودي، وسجل سعر الجنيه المصري 0.12 ريال سعودي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.60 ريال سعودي.

ووفقا لآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.7500 ريال سعودى.

وسجل اليورو نحو 3.9979 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.6729 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو 2.82 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.60 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.029 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 4.1022 ريال سعودي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.12 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0210 سريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9456 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.1892 ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7403ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0302 ريال سعودي