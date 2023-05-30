أسعار العملات الأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

تنشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم الثلاثاء الموافق 30-5-2022، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 3.7500 ريال سعودي، كما سجل 2 سعر اليورو 4.0146 ريال سعودى، وسجل سعر الجنيه المصرى 0.119237 ريال سعودي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.54 ريال سعودي.

ووفقا لآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي نحو 3.7500 ريال سعودي.

وسجل اليورو نحو 4.0146 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.6247 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو 2.7709 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 4.6626 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.0282 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 4.1338 ريال سعودي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.119237 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0212 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9469 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.1852 ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7390 ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0302 ريال سعودي