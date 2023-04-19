أسعار العملات الأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم الأربعاء 19-4-2022، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 3.7500 ريال سعودي، كما سجل سعر اليورو 4.1109 ريال سعودي، وسجل سعر الجنيه مصري 0.119237 ريال سعودي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.54 ريال سعودي.

ووفقا لآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.7500 ريال سعودى.

وسجل اليورو نحو 4.1109 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.6603 ريال

وسجل الدولار الكندي نحو 2.7709 ريال

وسجل الدولار الأسترالي نحو 4.6626 ريال

وسجل الين الياباني نحو 0.0282 ريال

وسجل الفرنك السويسري حوالي 4.1771 ريال

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.119237 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0212 ريال

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9469 ريال

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.2369 ريال

وسجل الريال العماني حوالي 9.7415 ريال

وسجل الريال القطري حوالي 1.0302 ريال