أسعار العملات الأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم السبت 2 يوليو 2022

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم الأربعاء الموافق 2-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3:75 ريال سعودي، كما سجل سعر اليورو 3.8968 ريال سعودي، وسجل سعر الجنيه المصري 0.20 ريال سعودي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 12.82 ريال سعودي.

ووفقا لآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي نحو 3:75 ريال سعودي

وسجل اليورو نحو 3.8968 ريال سعودي

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.5021 ريال سعودي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.92 ريال سعودي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.91 ريال سعودي

وسجل الين الياباني نحو 0.028 ريال سعودي

وسجل الفرنك السويسري حوالي 3.8931 ريال سعودي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.20 ريال سعودي

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0209 ريال سعودي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9469 ريال سعودي

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.2130 ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7390 ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0297 ريال سعودي