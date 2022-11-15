أسعار العملات الأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال اليوم الثلاثاء، وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال السعودي خلال تعاملات الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، وفقا لآخر تحديثات للأسعار بالبنك المركزي السعودي.الموافق 15-11-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.7500 ريال سعودي، كما سجل سعر اليورو 3.8724 ريال سعودى، وسجل سعر الجنيه مصرى 0.15 ريال سعودي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.51 ريال سعودي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي نحو 3.7500 ريال سعودي.

وسجل اليورو نحو 3.8724 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.4164 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو 2.83 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.51 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.027 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 3.9647 ريال سعودي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.15 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0210 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9496 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.2130 ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7403 ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0297 ريال سعودي