أسعار العملات الأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم الجمعةالموافق 28-10-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.7500 ريال سعودي، كما سجل سعر اليورو 3.6737 ريال سعودي، وسجل سعر الجنيه المصري 0.20 ريال سعودي، كما سجل سعر الدولار الاسترالي 2:37 ريال سعودي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف، المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي نحو 3.7500 ريال سعودي.

وسجل اليورو نحو 3.6737 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.1873 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو 2:74 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2:37 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.025 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 3.7472 ريال سعودي.

أما أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فجاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.20 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0209 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9469 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.0831 ريال سعودي.

وسجل الريال العماني حوالي 9.7403 ريال سعودي.

وسجل الريال القطري حوالي 1.0297 ريال سعودي.