أسعار العملات الأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم السبت 27 أغسطس 2022

نشر بوابة “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال اليوم السبت الموافق 27-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.7500 ريال سعودي، كما سجل سعر اليورو 3.7562 ريال سعودي، وسجل سعر الجنيه المصري 0.20 ريال سعودي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2:59 ريال سعودي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي نحو 3.7500 ريال سعودي.

وسجل اليورو نحو 3.7562 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.4218 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو2.88 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2:59 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.027 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 3.8935 ريال سعودي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.20 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0209 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9469 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.1832 ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7403 ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0297 ريال سعودي