أسعار العملات الأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022

تنشر بوابة “المال ينوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم الثلاثاء الموافق 23-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.9093 ريال سعودي، كما سجل سعر اليورو 3.7374 ريال سعودي، وسجل سعر الجنيه مصرى 0.20 ريال سعودى، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2:58 ريال سعودي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.9093 ريال سعودي.

وسجل اليورو نحو 3.7374 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.4214 ريال سعودي

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وسجل الدولار الكندي نحو 2.88 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2:58 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.027 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 3.8931 ريال سعودي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.20 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0210 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9469 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.1931 ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7403 ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0297 ريال سعودي