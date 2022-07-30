أسعار العملات الأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم السبت 30 يوليو 2022

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم السبت الموافق 30-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.7500 ريال سعودى، كما سجل سعر اليورو 3.8001 ريال سعودي، وسجل سعر الجنيه المصرى 0.20 ريال سعودي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.61 ريال سعودي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.7500 ريال سعودى.

وسجل اليورو نحو 3.8001 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.5176 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو 2.92 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.61 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.027 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 3.8971 ريال سعودي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.20 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0209 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9469 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.2031 ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7390 ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0297 ريال سعودي