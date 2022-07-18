أسعار العملات الأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم الإثنين 18 يوليو 2022

تنشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم الإثنين الموافق 18-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.7500 ريال سعودي، كما سجل سعر اليورو 3.7798 ريال سعودي، وسجل سعر الجنيه مصري 0.20 ريال سعودى، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.55 ريال سعودي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى 3.7500 ريال سعودي.

وسجل اليورو 3.7798 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني 4.4439 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي 2.90 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي 2.57 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني 0.027 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 3.8310 ريال سعودي.

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.20 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0209 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9483 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.1813 ريال سعودي.

وسجل الريال العماني حوالي 9.7403 ريال سعودي.

وسجل الريال القطري حوالي 1.0297 ريال سعودي.