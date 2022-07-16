أسعار العملات الأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم السبت 16 يوليو 2022

تنشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في السعودية أمام الريال اليوم السبت الموافق 16-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.7500 ريال سعودي، كما سجل سعر اليورو 3.7798 ريال سعودي، وسجل سعر الجنيه المصري 0.20 ريال سعودي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.55 ريال سعودي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي 3.7500 ريال سعودي.

وسجل اليورو 3.7798 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني 4.4439 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي 2.88 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي 2.55 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني 0.027 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري 3.8310 ريال سعودي.

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري 0.20 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي 1.0209 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني 9.9483 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي 12.1813 ريال سعودي.

وسجل الريال العماني 9.7403 ريال سعودي.

وسجل الريال القطري 1.0297 ريال سعودي.