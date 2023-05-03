أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء الموافق الثالث من مايو 2023، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 4.037045 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.118851 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.458989 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.6725 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 4.037045 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.549678 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.674605 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.458989 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.026946 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 4.010155 درهم إماراتي

وسجل اليوان الصيني حوالي 0.533421 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.46784 درهم إماراتي

أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.118851 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.979177 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.540448 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741379 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.9641 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.007268 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم إماراتي