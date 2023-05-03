أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء الموافق الثالث من مايو 2023، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 4.037045 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.118851 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.458989 درهم إماراتي.
ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
سجل الدولار الأمريكى نحو 3.6725 درهم إماراتي
وسجل اليورو نحو 4.037045 درهم إماراتي
وسجل الجنيه الإسترليني 4.549678 درهم إماراتي
وسجل الدولار الكندي نحو 2.674605 درهم إماراتي
وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.458989 درهم إماراتي
وسجل الين ياباني نحو 0.026946 درهم إماراتي
وسجل الفرنك سويسري حوالي 4.010155 درهم إماراتي
وسجل اليوان الصيني حوالي 0.533421 درهم إماراتي
وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.46784 درهم إماراتي
أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 0.118851 درهم إماراتي
وسجل الريال السعودي نحو 0.979177 درهم إماراتي
وسجل الريال العماني نحو 9.540448 درهم إماراتي
وسجل الدينار البحريني نحو 9.741379 درهم إماراتي
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.9641 درهم إماراتي
وسجل الريال القطري حوالي 1.007268 درهم إماراتي
وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم إماراتي