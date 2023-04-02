أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأحد 2 أبريل 2023

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأحد الموافق الثاني من أبريل 2023، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 4.000109 درهم إماراتي، وسجل سعر الدولار الأسترالى 2.458989 درهم إماراتي.
ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
سجل الدولار الأمريكى نحو 3.6725 درهم إماراتي
وسجل اليورو نحو 4.000109 درهم إماراتي
وسجل الجنيه الإسترليني 4.549678 درهم إماراتي
وسجل الدولار الكندي نحو 2.674605 درهم إماراتي
وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.458989 درهم إماراتي
وسجل الين ياباني نحو 0.02725 درهم إماراتي
وسجل الفرنك سويسري حوالي 4.010155 درهم إماراتي
وسجل اليوان الصيني حوالي 0.533662 درهم إماراتي
وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467852 درهم إماراتي
أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 0.118851 درهم إماراتي
وسجل الريال السعودي نحو 0.978368 درهم إماراتي
وسجل الريال العماني نحو 9.538713 درهم إماراتي
وسجل الدينار البحريني نحو 9.741379 درهم إماراتي
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.973071 درهم إماراتي
وسجل الريال القطري حوالي 1.006661 درهم إماراتي
وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم إماراتي