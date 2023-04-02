أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأحد 2 أبريل 2023

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأحد الموافق الثاني من أبريل 2023، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 4.000109 درهم إماراتي، وسجل سعر الدولار الأسترالى 2.458989 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.6725 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 4.000109 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.549678 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.674605 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.458989 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.02725 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 4.010155 درهم إماراتي

وسجل اليوان الصيني حوالي 0.533662 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467852 درهم إماراتي

أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.118851 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978368 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.538713 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741379 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.973071 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.006661 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم إماراتي