أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأحد 12 مارس 2023

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من مارس 2023، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.899862 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.119121 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.445236 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.6725 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.899862 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.411941 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.695611 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.445236 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.027028 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.93075 درهم إماراتي

وسجل اليوان الصيني حوالي 0.528326 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467852 درهم إماراتي

أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.118851 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978238 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.538713 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741121 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.957477 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.006661 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014679 درهم إماراتي