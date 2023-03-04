أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت 4 مارس 2023

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت الموافق الرابع من مارس 2023، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.901934 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.119353 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.481922 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.6725 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.901934 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 2.46 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.70 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.481922 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.027028 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.91608 درهم إماراتي

وسجل اليوان الصيني حوالي 0.531684 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467846 درهم إماراتي

أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.119353 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.467846 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.539209 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.740604 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.962541 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.005531 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.015 درهم إماراتي