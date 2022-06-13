أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الإثنين 13 يونيو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الإثنين الموافق 13-6-2022، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر 1 يورو 3.86 درهم إماراتي، وسجل 1 جنيه مصرى 0.196285 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.594 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي كالتالى:

سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل 1 يورو نحو 3.86 درهم إماراتي

وسجل 1 جنيه استرليني 4.540 درهم إماراتي

وسجل 1 دولار كندي نحو 2.871 درهم إماراتي

وسجل 1 دولار أسترالي نحو 2.594 درهم إماراتي

وسجل 1 دولار كندي نحو 2.87 درهم إماراتي

وسجل 1 ين ياباني نحو 0.027356 درهم إماراتي

وسجل 1 فرنك سويسري حوالي 3.715 درهم إماراتي

وسجل 1 يوان صيني حوالي 0.5468 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.20 درهم إماراتي

وسجل 1 ريال سعودي نحو 0.9789 درهم إماراتي

وسجل 1 ريال عماني نحو 9.538 درهم إماراتي

وسجل 1 دينار بحريني نحو 9.742 درهم إماراتي

وسجل 1 دينار كويتي نحو 11.985 درهم إماراتي

وسجل 1 ريال عماني حوالي 9.538 درهم إماراتي

سجل 1 ريال قطري حوالي 1.005696 درهم إماراتي