أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت 2 يوليو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت الموافق 2-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.817568 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.195346 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.495753 درهم إماراتي.
ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي كالتالى:
سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي
وسجل اليورو نحو 3.817568 درهم إماراتي
وسجل الجنيه الاسترليني 4.409293 درهم إماراتي
وسجل الدولار الكندي نحو 2.839635 درهم إماراتي
وسجل الدولار الاسترالي نحو 2.546280 درهم إماراتي
وسجل الين ياباني نحو 0.027139 درهم إماراتي
وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.820347 درهم إماراتي
وسجل اليوان صيني حوالي 0.547562 درهم إماراتي
وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.468001 درهم إماراتي
أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 0.195346 درهم إماراتي
وسجل الريال السعودي نحو 0.978681 درهم إماراتي
وسجل الريال العماني نحو 9.538713 درهم إماراتي
وسجل الدينار البحريني نحو 9.741121 درهم إماراتي
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.960593 درهم إماراتي
وسجل الريال القطري حوالي 1.002867 درهم إماراتي
وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم إماراتي