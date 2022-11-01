أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

تنشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء الموافق 1-11-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.67 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.65درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.15 درهم إماراتي، وسجل سعر الدولار الأسترالي 2.35 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي 3.67 درهم إماراتي

وسجل اليورو 3.65 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.24 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي 2.69 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي 2.35 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني 0.025 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.67 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.50 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.47 درهم إماراتي

أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري 0.15 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي 0.98 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني 9.55 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني 9.74 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي 11.87 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.01 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.015 درهم إماراتي