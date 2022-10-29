أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت 29 أكتوبر 2022

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت الموافق 29-10-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.67 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.66 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.16 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.36 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى 3.67 درهم إماراتي

وسجل اليورو 3.66 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.27 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي 2.69 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي 2.36 درهم إماراتي

وسجل الين الياباني 0.025 درهم إماراتي

وسجل الفرنك السويسري 3.71 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني 0.51 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.47 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري 0.16 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي 0.98 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني 9.54 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني 9.74 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.85 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.01 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.015 درهم إماراتي