أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت 25 يونيو 2022

تنشر بوابة “المال ينوز” أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت الموافق 25-6-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.873537 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.195554 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.534157 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي كالتالي:

سجل الدولار أمريكي نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3. 3.873537 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.516109 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.834375 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.534157 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.027254 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.847967 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.548954 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467882 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.195971 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978681 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.538218 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.740863 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.983228 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.005228 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014677 درهم إماراتي