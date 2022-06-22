أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء الموافق 22-6-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.862943 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.195971 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.562626 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي كالتالى:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.862943 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.510563 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.841173 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.562626 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.026962 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.803729 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.548822 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467834 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.195971 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978759 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741379 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.960593 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.002320 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014678 درهم إماراتي