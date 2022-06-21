أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء الموافق 21-6-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.862943 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.195971 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.558164 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكي نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.862943 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.491805 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.822612 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.558164 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.027192 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.803335 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.549019 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467834 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.195971 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو0.978759درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741379 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.960593 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.005586 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014678 درهم إماراتي