أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدرهم الإماراتي خلال تعاملات السبت الموافق 3 سبتمبر 2022، وفقا لآخر تحديثات للأسعار بالبنك المركزي الإماراتي.

سجل الدولار الأمريكي 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.671399 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.190978 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.506826 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي نحو 3.6725 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.671399 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.236359 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.799802 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.506826 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.02623 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.743629 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.532 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.46787 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.190978 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.976911 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.538218 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.742155 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.932612 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 0.014677 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014677 درهم إماراتي