أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء الموافق 30-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.690213 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.191276 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 4.350788 درهم إماراتي.
ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
سجل الدولار الأمريكى نحو 3.6725 درهم إماراتي
وسجل اليورو نحو 3.690213 درهم إماراتي
وسجل الجنيه الإسترليني 4.350788 درهم إماراتي
وسجل الدولار الكندي نحو 2.839415 درهم إماراتي
وسجل الدولار الأسترالي نحو 4.350788 درهم إماراتي
وسجل الين ياباني نحو 0.026799 درهم إماراتي
وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.824326 درهم إماراتي
وسجل اليوان صيني حوالي 0.535342 درهم إماراتي
وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.468019 درهم إماراتي
أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 0.191276 درهم إماراتي
وسجل الريال السعودي نحو 0.977847 درهم إماراتي
وسجل الريال العماني نحو 9.538466 درهم إماراتي
وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896درهم إماراتي
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.932612 درهم إماراتي
وسجل الريال القطري حوالي 1.002101 درهم إماراتي
وسجل الريال اليمني حوالي 0.996662 درهم إماراتي