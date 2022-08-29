أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الإثنين الموافق 29-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.690213 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.191276 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 4.350788 درهم إماراتي.

ووفقا لآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.6725 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.690213 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.350788 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.839415 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 4.350788 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.026799 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.824326 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.535342 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.468019 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.191276 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.977847 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.538466 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.932612 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.002101 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.996662 درهم إماراتي