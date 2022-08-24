أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء الموافق 24-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.678385 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.191775 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.540643 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.6725 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.678385 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.358016 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.830443 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.540643 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.026913 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.813207 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.536797 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467989 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.191775 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.977847 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741638 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.967998 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.002101 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم إماراتي