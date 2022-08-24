أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأربعاء الموافق 24-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.678385 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.191775 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.540643 درهم إماراتي.
ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
سجل الدولار الأمريكى نحو 3.6725 درهم إماراتي
وسجل اليورو نحو 3.678385 درهم إماراتي
وسجل الجنيه الإسترليني 4.358016 درهم إماراتي
وسجل الدولار الكندي نحو 2.830443 درهم إماراتي
وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.540643 درهم إماراتي
وسجل الين ياباني نحو 0.026913 درهم إماراتي
وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.813207 درهم إماراتي
وسجل اليوان صيني حوالي 0.536797 درهم إماراتي
وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467989 درهم إماراتي
أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 0.191775 درهم إماراتي
وسجل الريال السعودي نحو 0.977847 درهم إماراتي
وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم إماراتي
وسجل الدينار البحريني نحو 9.741638 درهم إماراتي
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.967998 درهم إماراتي
وسجل الريال القطري حوالي 1.002101 درهم إماراتي
وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم إماراتي