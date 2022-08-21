أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأحد 21 أغسطس 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأحد الموافق 21-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.690955 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.191775 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.527529 درهم إماراتي.
ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
سجل الدولار أمريكى نحو 3.6725 درهم إماراتي
وسجل اليورو نحو 3.690955 درهم إماراتي
وسجل الجنيه الإسترليني 4.342556 درهم إماراتي
وسجل الدولار الكندي نحو 2.825652 درهم إماراتي
وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.527529 درهم إماراتي
وسجل الين ياباني نحو 0.026818 درهم إماراتي
وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.833107 درهم إماراتي
وسجل اليوان صيني حوالي 0.538829 درهم إماراتي
وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.468079 درهم إماراتي
أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 0.191775 درهم إماراتي
وسجل الريال السعودي نحو 0.978186 درهم إماراتي
وسجل الريال العماني نحو 9.539209درهم إماراتي
وسجل الدينار البحريني نحو 9.74293 درهم إماراتي
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.967998 درهم إماراتي
وسجل الريال القطري حوالي 1.002539 درهم إماراتي
وسجل الريال اليمني حوالي 0.01468 درهم إماراتي