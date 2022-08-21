أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأحد 21 أغسطس 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأحد الموافق 21-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.690955 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.191775 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.527529 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.6725 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.690955 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.342556 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.825652 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.527529 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.026818 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.833107 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.538829 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.468079 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.191775 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978186 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.539209درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.74293 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.967998 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.002539 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.01468 درهم إماراتي