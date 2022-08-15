أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الإثنين الموافق 15-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.770534 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.191775 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.605719 درهم.

ووفقا لآخر تحديثات أسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.770534 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.448819 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.871159 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.605719 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.027462 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.897792 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.544970 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.468563 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.191775 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978029 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.539457 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.985966 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.002977 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم إماراتي