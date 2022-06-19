أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الأحد 19 يونيو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الإثنين الموافق 19-6-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.850792 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.195971 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.554250 درهم إماراتي.

ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي كالتالى:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.850792 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.490158 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.816766 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.554250 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.027226 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.803335 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.547554 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467834 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.195971 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو0.978603 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.538713 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741638 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.960593 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.008430 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014678 درهم إماراتي