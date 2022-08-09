أسعار العملات الأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء الموافق 9-8-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.741722 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.192177 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.554960 درهم إماراتي.
ووفقا للآخر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي
وسجل اليورو نحو 3.741722 درهم إماراتي
وسجل الجنيه الإسترليني 4.454755 درهم إماراتي
وسجل الدولار الكندي نحو 2.855976 درهم إماراتي
وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.554960 درهم إماراتي
وسجل الين ياباني نحو 0.027388 درهم إماراتي
وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.828711 درهم إماراتي
وسجل اليوان صيني حوالي 0.543977 درهم إماراتي
وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467840 درهم إماراتي
أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 0.192177 درهم إماراتي
وسجل الريال السعودي نحو 0.977379 درهم إماراتي
وسجل الريال العماني نحو 9.538961 درهم إماراتي
وسجل الدينار البحريني نحو 9.741379 درهم إماراتي
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.973071 درهم إماراتي
وسجل الريال القطري حوالي 0.997637 درهم إماراتي
وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم إماراتي